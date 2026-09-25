Грузди прочно закрепились в числе главных осенних трофеев грибников, но отношение к ним неоднозначно. Для одних это желанный деликатес, для других — слишком хлопотный и рискованный гриб. Причина в двух особенностях: во‑первых, грузди относятся к условно‑съедобным видам и требуют длительной предварительной обработки; во‑вторых, у них много двойников, среди которых попадаются по-настоящему опасные экземпляры, сообщил vostokmedia.com.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как безошибочно узнать съедобный груздь

Чтобы не ошибиться при сборе, важно оценивать гриб комплексно, а не по одному признаку. У большинства съедобных груздей есть несколько характерных черт:

Млечный сок. Это один из самых надежных маркеров: при повреждении мякоти выделяется сок. У съедобных видов он чаще всего белый или желтоватый и нередко меняет оттенок на воздухе.

Форма шляпки. У зрелых грибов она приобретает воронковидную форму, край часто бывает загнут внутрь.

Поверхность шляпки. Во влажную погоду у многих видов она становится слизистой — это типичная особенность настоящих груздей.

Край шляпки. У белого груздя по краю заметна бахрома или легкое опушение — важный отличительный признак.

Концентрические зоны. На поверхности шляпки нередко видны чередующиеся светлые и темные кольца — они придают грибу узнаваемый вид.

Пластинки. Как правило, они светлые, широкие и плавно нисходят на ножку.

Ножка. Обычно короткая, толстая, цилиндрическая; у старых грибов может становиться полой.

Важно помнить: ни один из этих признаков сам по себе не гарантирует безопасность. Если возникают сомнения, гриб лучше оставить в лесу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Какие виды груздей стоит искать

Среди съедобных разновидностей выделяют несколько основных:

Груздь настоящий (белый). Крупный гриб со шляпкой диаметром 5–20 см. Окраска — молочно‑белая или слегка желтоватая, иногда с нечеткими концентрическими зонами. Млечный сок при контакте с воздухом желтеет.

Груздь желтый. Его легко узнать по золотисто‑желтой шляпке с более темными кольцевыми зонами. Поверхность особенно липкая в сырую погоду. С возрастом пластинки приобретают желтовато‑розовый оттенок, а млечный сок на воздухе становится ярко‑желтым.

Груздь черный (чернушка). Шляпка окрашена в темные оливковые, бурые или желтовато‑бурые тона, в центре заметно углубление. Мякоть на срезе постепенно сереет, а после вымачивания гриб может приобретать фиолетово‑бордовый оттенок.

Груздь осиновый (тополевый). Отличается белой шляпкой с розоватыми или сиреневыми пятнами и выраженными темными концентрическими кругами. Край шляпки сильно загнут. Мякоть светло‑розовая, вкус острый, запах резкий. Млечный сок обильный и остается белым на воздухе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Где и когда искать грузди

Сезон плодоношения длится с июля по сентябрь, а при теплой осени — до октября. Наиболее активно грибы появляются после дождей, когда температура держится в диапазоне +10…+18 °C.

Оптимальные места для поиска:

Опушки и кромки леса. Здесь формируется мягкий микроклимат, и грибница нередко выходит ближе к открытым участкам.

Просеки, лесные дороги и тропинки. Менее плотная почва, умеренная влажность и разреженные посадки создают подходящие условия.

Старые вырубки. Через 2–4 года после вырубки на таких участках часто массово появляются млечники.

Приствольные зоны. Грузди образуют микоризу с березами, осинами, тополями, елями, поэтому их стоит искать рядом с этими деревьями.

Умеренно влажные участки. После дождя почва должна оставаться влажной несколько дней, но не превращаться в болото.

Неперспективными считаются молодые посадки, плотные темные заросли, заболоченные территории и берега водоемов: в таких местах грузди встречаются редко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Практические приемы для успешного поиска

Опытные грибники используют несколько проверенных приемов:

Осматривайте пространство вокруг стволов. Грузди нередко растут не на открытых полянах, а рядом с деревьями, чьи корни связаны с грибницей.

Аккуратно раздвигайте лесную подстилку. Опавшие листья, мох и трава могут полностью скрывать гриб. Делать это нужно бережно, чтобы не повредить грибницу.

Обращайте внимание на бугорки и приподнятую подстилку. Иногда сам гриб не виден, но о его присутствии сигнализирует небольшой бугорок или разрыв травяного покрова.

Запоминайте удачные места. Грибница живет долго, и если условия не меняются, на том же участке в следующем сезоне снова можно рассчитывать на урожай.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Опасные двойники: кого точно не стоит брать

Термин «ложные грузди» охватывает как невкусные, но условно‑съедобные виды, так и смертельно опасные грибы.

Скрипица (груздь войлочный). Внешне напоминает белый груздь, но отличается сухой шляпкой, которая не становится слизистой даже в дождь. Бахрома по краю отсутствует, млечный сок не меняет цвет на воздухе. Характерная особенность — скрип, который возникает, если провести ножом по шляпке или пластинкам.

Груздь перечный. Имеет гладкую, блестящую шляпку без опушения. Пластинки частые и узкие, напоминают щетку. Млечный сок может приобретать оливково‑зеленоватый оттенок.

Груздь сизоватый. Похож на перечный, но обычно мельче. Пластинки кремовые, мякоть при надавливании может синеть, а сок становится сизовато‑зеленоватым.

Млечник серо‑розовый. Опасный гриб с резким неприятным запахом, напоминающим цикорий или мясной бульон. Млечный сок сладковатый, без выраженной едкости.

Свинушка тонкая. Ее иногда путают с черным груздем из‑за темной окраски. Главное отличие — отсутствие млечного сока и способность пластинок темнеть при надавливании. Свинушка тонкая крайне опасна: ее токсины накапливаются в организме и могут приводить к тяжелым поражениям почек и кроветворной системы.

Бледная поганка. Один из самых опасных грибов, который на ранней стадии можно спутать с молодым белым груздем. У поганки нет млечного сока, на ножке есть пленчатое кольцо, а у основания — мешковидная вольва. Пластинки остаются белыми, шляпка гладкая, без бахромы.

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