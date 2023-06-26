«Противник каждый день наносит удары»: в Донецке рассказали о ситуации в городе

Украинцы ежедневно наносят удары по тем населенным пунктам, которые расположены в прифронтовой зоне. Об этом пишет РИА Новости 26 июня, ссылаясь на слова советника врио главы ДНР Яна Гагина.

Гагин уточнил журналистам, что ВСУ не только бьют по боевым порядкам или позициям, но и по населенным пунктам, расположенным близко к линии фронта.

Сообщается, что в результате таких ударов ежедневно гибнут обычные мирные граждане. Гагин заявил, что такое поведение недостойно военных, а что, что делают украинцы, является не чем иным как геноцидом.