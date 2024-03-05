Мобильный расчет противотанкового комплекса «Фагот» выдвинулся на автомобиле на передовую для перехвата обнаруженной группы ВСУ. Там он быстро и эффективно уничтожил цель. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот» был установлен для лучшей мобильности на автомобиль типа «пикап». Когда расчету этого ПТРК поступила информация о появлении в районе передовой группы украинских военных, «пикап» быстро выдвинулся в указанный район.

«Была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций», - сообщили военные о результате перехвата группы ВСУ.

Сразу после поражения цели десантники из Улан-Удэнского соединения свернули свою пусковую установку и перебазировались во избежание ответного удара неприятеля.

Ранее американская пресса рассказала об уничтожении техники, поставленной ВСУ из США, в зоне специальной операции. По утверждению журналистов, Киев уже лишился как минимум пяти процентов боевых машин, которые ему были переданы Соединенными Штатами.