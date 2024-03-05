Противотанковый расчет десантников уничтожил группу украинской пехоты на артемовском направлении
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Мобильный расчет противотанкового комплекса «Фагот» выдвинулся на автомобиле на передовую для перехвата обнаруженной группы ВСУ. Там он быстро и эффективно уничтожил цель. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС.
Противотанковый ракетный комплекс «Фагот» был установлен для лучшей мобильности на автомобиль типа «пикап». Когда расчету этого ПТРК поступила информация о появлении в районе передовой группы украинских военных, «пикап» быстро выдвинулся в указанный район.
«Была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций», - сообщили военные о результате перехвата группы ВСУ.
Сразу после поражения цели десантники из Улан-Удэнского соединения свернули свою пусковую установку и перебазировались во избежание ответного удара неприятеля.
Ранее американская пресса рассказала об уничтожении техники, поставленной ВСУ из США, в зоне специальной операции. По утверждению журналистов, Киев уже лишился как минимум пяти процентов боевых машин, которые ему были переданы Соединенными Штатами.