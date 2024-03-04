Forbes: российские военные уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой

Российская армия уничтожила лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, в том числе танк Abrams. Об этом сообщил журнал Forbes .

По информации источника, ВС РФ нанесли удары по 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая находилась к западу от Авдеевки. Там же российские военные уничтожили танк Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

Автор материала уточнил, что это произошло через две недели после того, как украинская армия, у которой были проблемы со снарядами, отступила из Авдеевки. По информации источника, украинским военным приходится вести бой вблизи из-за нехватки артиллерии. Таким образом они рискуют лишиться штурмового оружия, а также М-1 и М-2.

Всего, по информации автора статьи, ВСУ лишились пять процентов лучших американских бронемашин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили второй танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об уничтожении первого — стало известно в конце февраля.

Западная пресса все чаще пишет о том, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. В связи с этим, отмечают источники, украинская армия несет большие потери.

Как ранее отмечал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, из-за больших потерь в рядах ВСУ увеличилось число отказников.