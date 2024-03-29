Проверка началась после того, как два ребенка по пояс провалились в грязь в Солнечногорске

Следственный комитет инициировал проверку после того, как в Солнечногорске два ребенка по пояс провалились в грязь. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне на Советской площади. Ранее на этой территории был ликвидирован зимний каток. В какой-то момент на участке два пятиклассника провалились в грязь из песка.

Дети не смогли выбраться самостоятельно, и на место были вызваны спасатели. Школьников освободили. Сейчас из здоровью ничего не угрожает.

По факту халатных действий должностных лиц в муниципалитете началась проверка. В ее рамках установят причины случившегося и дадут оценку действиям ответственных лиц.