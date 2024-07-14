Проверку в связи с осквернением памятника проводит подмосковная прокуратура в Рузе

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с осквернением памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе. Об э том сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, что накануне девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы.

Примечательно, что Рузская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.