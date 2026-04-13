«Прозрачный блокчейн»: эксперт пояснил, почему анонимность крипты кончилась

Главный юридический сдвиг 2026 года в России — криптовалюта официально признана имуществом в рамках Уголовного кодекса. Звучит как победа для держателей цифровых активов: теперь в случае кражи можно идти в суд и рассчитывать на защиту. По словам эксперта по информационной безопасности Владимира Смолина, у этой медали тяжелая оборотная сторона. Если раньше налоговые риски висели в воздухе, то теперь уклонение от декларирования при серьезных оборотах стало полноценным уголовным преступлением. По сути, государство сказало: мы даем вам права, но взамен требуйте полной прозрачности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он пояснил, что порог срабатывания простой и жесткий. Согласно нормам валютного контроля и ст. 224 НК РФ, как только годовой оборот по вашим криптокошелькам превышает 600 тыс. рублей — декларация становится обязательной. Не подали? Значит, автоматически попали в поле зрения. И надеяться на анонимность блокчейна, как объясняет эксперт по информационной безопасности Владимир Смолин, больше не приходится. Миф о скрытности рассыпался окончательно. Сегодня государственные ИИ-алгоритмы спокойно связывают внешне анонимные кошельки с реальными людьми через обычные банковские транзакции. Система «Прозрачный блокчейн», запущенная в 2026 году, стала главным инструментом мониторинга — спрятаться от нее простыми переводами между кошельками уже не выйдет.

Под раздачу попал и так называемый «гаражный» майнинг. Добыча крипты теперь жестко привязана к реестрам ФНС и Минцифры. Работа в тени — без регистрации и налогов — подпадает под статью 171.6 УК РФ, где максимальный срок достигает пяти лет лишения свободы. Государство сформулировало ультиматум без полутонов: либо вы регистрируетесь в реестре и платите налоги по специальному тарифу, либо автоматически становитесь вне закона с конфискацией оборудования. Третьего не дано. Особенно тяжело пришлось энергодефицитным регионам. В Иркутской области и некоторых районах Бурятии майнинг теперь запрещен полностью — даже для физических лиц. И обмануть систему не получится: современные «умные» счетчики снимают профиль энергопотребления с хирургической точностью. Характерные скачки нагрузки, которыми славится работающая ферма, система фиксирует мгновенно. Спрятать майнинг от таких приборов в 2026 году — задача из разряда фантастики.

Чтобы не привлекать внимание силовых структур, эксперт Смолин подготовил короткую шпаргалку. Первое: следите за лимитами. Как только сумма транзакций по всем вашим кошелькам подбирается к 600 тыс. рублей — пора готовить отчет для ФНС. Второе: работайте только через легальные площадки, входящие в реестр ЦБ. С августа 2026 года обменники вне этого перечня ведут к немедленной блокировке банковских карт по 115-ФЗ. Третье: майнинг-оборудование должно быть легализовано — вы обязаны официально числиться в реестре операторов майнинговой инфраструктуры. И четвертое: внимательно следите за тарифами на электричество. Платить по «бытовому» тарифу при промышленном потреблении — это самый быстрый способ получить гражданский иск от энергосбыта и внеплановую проверку от налоговой. Новые правила игры жесткие, но прозрачные: государство готово защищать крипту как имущество, но требует взамен полной юридической чистоты.

