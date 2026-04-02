В Подмосковье хотят запретить майнинг: 500 МВт мощностей нужны для школ, жилья и заводов

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил о необходимости ввести запрет на майнинг криптовалют в регионе. В ведомстве дали развернутый комментарий, подчеркнув, что окончательного решения пока не принято. Главный критерий включения в перечень — устойчивость энергосистемы. Об этом сообщает REGIONS .

В Минэнерго пояснили: развитие энергетики Подмосковья идет по трехстороннему соглашению между Москвой, областью и федеральным центром. До 2032 года мощность планируют увеличить на 4,7 ГВт. «Было бы неправильно расходовать эту мощность, созданную за счет тарифных источников, на подключение майнинговых ферм», — подчеркивают в ведомстве.

Приоритеты региона — открытие новых предприятий, расширение производств, строительство социальных объектов. В прошлом году сдали 60 школ и детсадов, в этом откроют еще 45. Также в планах — 7 млн кв. м индивидуального жилья и развитие искусственного интеллекта. Налоговые поступления от майнинга по всей стране составили около ₽500 млн за 2025 год — сумма, по оценке Минэнерго, незначительная.

Запрет майнинга высвободил бы для Подмосковья 500 МВт мощности. При этом правительство РФ уже внесло в Госдуму поправки об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Решение о включении региона в «черный список» принимает федеральная комиссия по предложению региональных властей или Минэнерго РФ. Для повышения надежности энергосистемы также применяют модернизацию инфраструктуры, газификацию и стандарты развития ИЖС.

