Психологи Системы-112 Подмосковья провели свыше тысячи консультаций с начала года

Более тысячи раз оказали помощь гражданам операторы-психологи подмосковной Системы-112 в текущем году.

Как сообщила пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112, всего за все время работы единого номера спасения в регионе психологи приняли выше тридцати шести тысяч обращений.

При ЧП или авариях звонящие люди находятся в эмоционально подавленном состоянии, часто испытывают тревоги и страхи, пояснили в ведомстве. Главная задача психологов — успокоить обратившихся и помочь им предпринять необходимые действия. Такие операторы остаются на связи с заявителями до приезда экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запланирована большая работа по газовой безопасности.