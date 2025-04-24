Псковская таможня предотвратила провоз метадона в игрушках

Сотрудники Псковской таможни пресекли попытку провоза приблизительно 600 г метадона, спрятанного в детских игрушках. Наркотик обнаружили у пассажирки, которая ехала из Латвии в Донецк через территорию России. Информацию об этом предоставила пресс-служба ФТС России.

Согласно сообщению, инцидент произошел в пункте пропуска Убылинка. Во время досмотра багажа 43-летней женщины с помощью сканера таможенные инспекторы обнаружили внутри куклы и мягкой игрушки в виде обезьянки тайники с пакетами, содержащими белый порошок.

Дополнительным подтверждением наличия наркотиков стала реакция специально обученной собаки, натасканной на поиск запрещенных веществ.

Задержанная, являющаяся гражданкой как России, так и Украины, призналась, что ей было поручено передать сумку с наркотиком неизвестному лицу в конечном пункте своего маршрута.

Ранее сообщалось, что в Россию из Грузии мужчина пытался ввезти 153 пистолета.