«Оружейный барон» пытался провезти из Грузии в РФ 153 пистолета

Во внедорожнике, который въезжал в Россию из Грузии, сотрудники таможенной службы обнаружили 153 пистолета, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, оружие было спрятано в запаску и под днище автомобиля. За рулем находился 26-летний мужчина. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к оружию. Как пистолеты оказались в автомобиле, также не знает. Предполагает, что оружие ему подкинули.

По информации канала, в настоящее время оружие и автомобиль изъяты. Сотрудники возбудили административное дело. Мужчине грозит штраф. Сообщается, что в схроне были охолощенные пистолеты RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911. Пистолеты были направлены на экспертизу, сообщил РЕН ТВ.

«Экспертиза установила, что это гражданское оружие, предназначенное только для подачи сигналов с использованием патронов светошумового действия», – пояснила пресс-секретарь управления Алина Ткаченко.

По данным издания, мужчина рассказал, что неоднократно давал пользоваться своим автомобилем знакомым. Против него возбуждено дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля при помощи тайников. Стоимость изъятого товара ориентировочно достигает 3,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве мужчину, стрелявшего в ребенка из травмата.