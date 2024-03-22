По словам публициста Армена Гаспаряна, утренние удары по Незалежной, которые почти полностью вывели из строя энергосистему страны, являются последним приглашением к возвращению здравого смысла. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что те же Штаты на месте нашей страны давно взорвали бы все ГЭС, мосты и вокзалы в рамках спецоперации. Но Россия до последнего откладывала данный финальный «аргумент».

По мнению эксперта, это демонстрация того, что если власти киевского режима хотят вот такого разговора, то Россия несомненно может его обеспечить, причем так, что мало не покажется.