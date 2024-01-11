Публицист Херш: из-за госпитализации Херша едва не был уничтожен американский эсминец

Отсутствие руководства в Пентагоне сказалось во время нападения хуситов на американский эсминец Laboon в Красном море, написал в своем блоге в Substack известный журналист Сеймур Херш.

Эсминец сумел отразить атаку беспилотника, но капитан судна хотел действовать не только в рамках самообороны. Он был готов уничтожить пункт на берегу, с которого запускался дрон. Капитан обращался за разрешением в Пентагон, но в этот момент военное руководство США была парализовано из-за госпитализации министра обороны Ллойда Остина.

Херш считает, что потенциально инцидент мог оказать серьезное влияние на развитие палестино-израильского конфликта.

Ллойд Остин был госпитализирован 1 января, у него обнаружили рак простаты. В Белом доме лишь спустя несколько дней узнали об отсутствии министра обороны, а о его диагнозе там стало известно лишь спустя неделю. Медики считают, что после проведенной операции 70-летний Остин может полностью восстановиться, но реабилитация займет достаточно продолжительное время.