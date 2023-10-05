Пункт отбора бойцов в Балашихе ждет настоящих мужчин, желающих пополнить ряды защитников Отечества

В подмосковной Балашихе продолжает работать уникальный пункт отбора на контрактную службу, где созданы максимально удобные условия для будущих военнослужащих.

Обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту Московской области, который расположен в Балашихе, кандидату понадобится пройти медицинское обследование. Делается это в самом комплексе, все специалисты и оборудование есть. Также обязательный этап — собеседование с психологом. По завершению всех медицинских обследований председатель комиссии выносит заключение.

Что немаловажно — здесь же, на месте, контрактников консультируют юристы, судебные приставы, представители банков, есть специалисты, которые помогут в оформлении документов, также можно получить услуги нотариуса и отправить почту.

Во время подготовки военнослужащие живут в общежитии, им предоставляется трехразовое питание. Для контрактников организованы занятия по первичной военной, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, проводят которые опытные инструкторы и ветераны боевых действий. В пункте имеются учебные классы, спортзал, на территории комплекса оборудован спортивный городок.

Напоминаем, что данный пункт отбора на военную службу по контракту был открыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который лично курирует его работу. Глава региона отметил, что ключевая задача на данный момент — совместно с министерством обороны организовать все необходимое в части заключения контракта и первичного обучения.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.