Все атаки ВСУ на данный населенный пункт были отбиты с большими потерями для противника.

Глава Донецкой народной республики сообщил, что ВС РФ по-прежнему контролируют Опытное. Его защищает 1-я бригада 1-го армейского корпуса. Она не допустила захвата неприятелем этого поселка. В то же время Киев распространяет ложные сведения.

«Поверили украинскому фейку сами вооруженные формирования Украины, мы проверяли информацию», - указал Денис Пушилин журналистам ТАСС.

СПо его утверждению, поселок атаковала украинская морская пехота. Она отошла, потеряв больше ста своих солдат. ВСУ не удалось закрепиться в в данном населенном пункте.