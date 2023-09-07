Новая техника с Запада приведет исключительно к эскалации боевых действий, в этом уверен глава Донецкой народной республики.

Его точку зрения привело ТАСС. Он напомнил, что до этого ряд стран уже поставили украинской армии бронетехнику и другие вооружения. Они ничем не помогли ВСУ, превратившись в металлолом. Но при этом каждая такая поставка ведет к увеличению числа жертв войны.

«К чему это ведет? К миру, развитию и благополучию? Нет, только к новым жертвам, обстрелам и разрушениям», - указал Денис Пушилин.

Танки Abrams также не смогут переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. Они могут лишь затянуть агонию режима Зеленского.