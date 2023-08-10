Пушилин: российские войска выбили украинских военных из города Урожайное

Противник вошел в северную часть города, но после сильных артиллерийских ударов по нему был вынужден отойти на прежние позиции, потеряв технику.

Глава Донецкой народной республики рассказал о боях за данный населенный пункт. По его утверждению, ВСУ сумели занять часть Урожайного, но после этого не преуспели. Их атакующая группировка состояла из штурмовиков, собранных из нескольких бригад. В качестве подкрепления им была выделена бронетехника.

«Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация», - указал Денис Пушилин.

Его слова привело ТАСС. После этого украинские подразделения откатились на прежние позиции, а вся их техника осталась стоять в городе. Примерно такая же ситуация наблюдается и в районе Старомайорского. Враг регулярно совершает попытки овладеть данным селом.