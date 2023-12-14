Путин объяснил, почему российские войска отошли от Крынок

Российские войска отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку левого берега Днепра, при этом сами украинские военные зашли на данный участок, что стало для них дорогой в один конец.

«Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей просто на истребление. <…> У наших военнослужащих там потери санитарные — два, три (человека. — прим. ред.). <…> У противника десятки погибших», — рассказал он.

Он уточнил, что для транспортировки на этот участок ВСУ используют только лодки, которые проходят под огнем артиллерии, дронов и других средств поражения.

Владимир Путин добавил, что поручил начальнику генерального штаба Вооруженных сил России не спешить выдавливать противника из Крынок, поскольку российской стороне выгодно, чтобы Украина и дальше бездумно подавала туда личный состав.