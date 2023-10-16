Путин подчеркнул важность для России внеблокового статуса Украины

РФ имеет право сохранять свою безопасность, как и любая другая страна. Но расширение НАТО за счет украинской территории несет угрозу российскому государству.

Владимир Путин указал на невозможность обеспечения чьей-либо безопасности за счет других. Северо-Атлантический блок еще в 90-е годы обещал не расширяться на восток, но нарушил все свои заверения. При этом он не обращал внимание на озабоченность России такими действиями.

«Безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», - подчеркнул он.

Его слова привела Медиакорпорация Китая, которой президент дал интервью. По мнению российского лидера, с Западом вести диалог крайне трудно. Его представители откидывают как ненужные ранее достигнутые договоренности.