Путин рассказал о потерях ВСУ с момента начала контрнаступления

Президент России Владимир Путин сделал заявление на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля, касающееся ситуации на Украине.

По словам Путина, с момента начала контрнаступления украинской армии, Киев понес серьезные потери. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным главы государства, Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин в ходе военных действий. Путин поблагодарил военных за такие достижения.

О потерях живой силы противника президент не сообщил. Отмечается, что большой процент уничтоженной техники ранее принадлежал странам НАТО.