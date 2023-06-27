Путин рассказал о потерях ВСУ с момента начала контрнаступления
Фото: [©РИА Новости/Сергей Гунеев]
Президент России Владимир Путин сделал заявление на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля, касающееся ситуации на Украине.
По словам Путина, с момента начала контрнаступления украинской армии, Киев понес серьезные потери. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным главы государства, Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин в ходе военных действий. Путин поблагодарил военных за такие достижения.
О потерях живой силы противника президент не сообщил. Отмечается, что большой процент уничтоженной техники ранее принадлежал странам НАТО.