За последние дни боевые действия в регионе активизировались, и наиболее интенсивный удар Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пришелся на Запорожское направление.

Об этом сегодня сообщил президент России Владимир Путин на саммите Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам президента Путина, украинские войска не смогли достичь своих задуманных целей ни по одному из направлений и понесли значительные потери. Согласно информации, украинские вооруженные силы потеряли около 200 человек как в личном составе. Также уничтожена вражеская техника.

Российская армия также понесла потери, но по словам Путина, это количество значительно меньше, чем у украинской стороны.