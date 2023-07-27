Путин рассказал об активности ВСУ на Запорожском направлении
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За последние дни боевые действия в регионе активизировались, и наиболее интенсивный удар Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пришелся на Запорожское направление.
Об этом сегодня сообщил президент России Владимир Путин на саммите Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.
По словам президента Путина, украинские войска не смогли достичь своих задуманных целей ни по одному из направлений и понесли значительные потери. Согласно информации, украинские вооруженные силы потеряли около 200 человек как в личном составе. Также уничтожена вражеская техника.
Российская армия также понесла потери, но по словам Путина, это количество значительно меньше, чем у украинской стороны.