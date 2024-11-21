Путин выразил уверенность, что все задачи СВО будут решены

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения 21 ноября заявил, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи в рамках спецоперации. Глава государства выразил уверенность, что все цели СВО будут достигнуты.

Наступательные действия российских военных по всей линии боевого соприкосновения президент оценивает как успешные. По его словам, все цели, которые ставила Россия, объявляя спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, будут достигнуты.

«Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам и личном составу ВС РФ.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что противник применяет западное вооружение, однако это не может повлиять на ход СВО. Не помогут Киеву и дальнобойные ракеты, которые с недавнего времени стали сбивать над российскими регионами.

Ранее сообщалось, что Путин начал обращение к нации, личному составу ВС России и дружественным странам. Он высказался об ударах украинской армии западными ракетами по Брянской и Курской областям.