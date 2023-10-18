ПВО перехватила в Белгородской области шесть украинских беспилотников

Вражеские дроны были сбиты в Белгородском районе, а также в Яковлевском городском округе.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его утверждению, системы противовоздушной обороны очень оперативно отреагировали на воздушную тревогу и сумели сбить все участвовавшие в налете беспилотные летательные аппараты.

«Системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал он в своем микроблоге.

По утверждению губернатора, в результате налета не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.