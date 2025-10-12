ПВО перехватила за ночь 32 БПЛА над тремя регионами России

На протяжении ночи на воскресенье, 12 октября, противовоздушная оборона нейтрализовала 32 беспилотника ВСУ над российской территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По слова военных, в течение ночи на воскресенье украинская армия продолжила попытки нанесения террористических ударов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом над территориями Белгородской и Брянской областей было сбито по 15 БПЛА. Над Смоленской областью уничтожили еще два беспилотника.

За сутки до этого Минобороны сообщало о 42 перехваченных за ночь беспилотниках. Больше всего дронов, 19 единиц, в ночь на 11 октября было сбито над Волгоградской областью.