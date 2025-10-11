Российская ПВО сбила за ночь 42 украинских беспилотника

На протяжении ночи на субботу, 11 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 42 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Волгоградской областью было уничтожено 19 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 15 БПЛА. Три дрона перехватили в Ульяновской области. Еще по два удалось нейтрализовать над Воронежской областью и над Республикой Башкортостан. Один летательный аппарат уничтожили над Саратовской областью.

Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.