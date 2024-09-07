ПВО под Воронежем неудачно сбила дрон ВСУ, начался пожар, эвакуируют жителей целого села

Дежурными силами ПВО в Острогожском районе Воронежской области был выявлен был и средствами РЭБ подавлен украинский боевой дрон. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона александр Гусев.

По его словам, вражеский беспилотный летательный аппарат успел спикировать при падении на некие взрывоопасные предметы. В результате детонации прогремело несколько взрывов и начался пожар. В настоящее время спасатели пытаются справиться с огнем, но безрезультатно. Местными властями было принято решение во избежание жертв начать эвакуацию населения.

«В результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — написал Гусев.

Согласно предварительной информации на данный час, пострадавших нет. Опасность атаки вражеских БПЛА в Воронежской области все еще сохраняется.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.