ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА за ночь

В период времени с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов украинского производства, имеющих самолетную конструкцию.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 17 дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, а четыре БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом.

Ранее Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ, летевших бомбить Москву.