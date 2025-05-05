ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА за ночь
Минобороны: силы ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ над Россией
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В период времени с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов украинского производства, имеющих самолетную конструкцию.
Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 17 дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, а четыре БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом.
Ранее Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ, летевших бомбить Москву.