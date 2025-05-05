Собянин: ПВО в Подольске отразила атаку дронов ВСУ, летевших на Москву
Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ, летевших бомбить Москву
Фото: [pxhere.com]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении силами ПВО вражеской атаки БПЛА, произошедшей в ночь на понедельник, 5 мая, в городском округе Подольск Московской области.
Всего были сбиты не менее четырех украинских БПЛА, уточнил столичный градоначальник.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр в своем аккаунте в соцсетях.
По информации, полученной на данный момент, в районе падения обломков не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
Сотрудники экстренных служб продолжают свою работу на месте происшествия, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково в Москве начал действовать план «Ковер».