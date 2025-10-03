ПВО сбила 12 украинских дронов над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников над несколькими регионами страны. В течение 4 часов было нейтрализовано 12 вражеских летательных аппаратов. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Воздушное пространство над четырьмя областями Российской Федерации подверглось атаке дронов. Системы ПВО уничтожили каждый из них с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Над Оренбургской областью было перехвачено четыре воздушные цели. Курский регион отразил атаку трех беспилотников, аналогичное количество целей уничтожено в небе над Белгородской областью.

Еще два беспилотных летательных аппарата сбиты при попытке вторжения в воздушное пространство Брянской области. Все воздушные цели идентифицированы как беспилотники самолетного типа, принадлежащие украинским вооруженным формированиям.

Ранее российская ПВО уничтожила за ночь 20 беспилотников ВСУ.