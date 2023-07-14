ПВО сбила три беспилотника на подлете к Воронежу

Накануне вечером силы ПВО сбили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа. Об этом написал в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона отметил, что жертв и разрушений нет.

О звуках взрыва сообщали жители поселка Масловский Новоусманского района. Судя по всему, это был один из сбитых дронов.

В ночь на пятницу в мэрии Воронежа сообщили, что обстановка в областном центре спокойная, чрезвычайных происшествий не зафиксировано.