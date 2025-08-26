ПВО уничтожила 43 украинских беспилотника за ночь над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 00:00 мск до 06:10 мск успешно отразили масштабный налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.
Наибольшее количество воздушных целей уничтожено над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей — по шесть единиц в каждом регионе. Над Волгоградской областью сбито пять беспилотников, над Брянской областью — четыре летательных аппарата.
Над Орловской и Псковской областями уничтожено по три БПЛА, над Белгородской и Курской областями — по два. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к важным объектам. Чрезвычайных ситуаций (ЧС) и разрушений на земле не допущено, информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала.
