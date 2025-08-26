ПВО уничтожила 43 украинских беспилотника за ночь над регионами России

Наибольшее количество воздушных целей уничтожено над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей — по шесть единиц в каждом регионе. Над Волгоградской областью сбито пять беспилотников, над Брянской областью — четыре летательных аппарата.

Над Орловской и Псковской областями уничтожено по три БПЛА, над Белгородской и Курской областями — по два. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к важным объектам. Чрезвычайных ситуаций (ЧС) и разрушений на земле не допущено, информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью сбили 37 украинских беспилотников ночью.