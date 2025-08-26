ПВО России остановила ночной рой: раскрыты детали масштабного отражения атаки 37 дронов ВСУ

Как следует из сводки Министерства обороны РФ, в период с 20:00 по московскому времени до полуночи было нейтрализовано 37 украинских беспилотников самолётного типа.

Воздушные цели были перехвачены над несколькими регионами страны. Наибольшее число БПЛА сбито над Брянской (9), Ростовской (8) и Белгородской (6) областями. Еще четыре аппарата уничтожены над Курской областью и столько же над акваторией Черного моря. По три дрона сбито над Орловской областью, по два — над Тульской и один — над Калужской.

Ранее сообщалось о том, что в течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был 21 украинский беспилотник самолетного типа.