ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника над шестью регионами России
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника над регионами России
Фото: [pxhere.com]
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.
В частности, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены в акватории Азовского моря. Ещё три были сбиты в акватории Чёрного моря.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
В том числе еще уничтожены:
24 летательных аппарата без экипажа — в небе над Брянской областью;
12 — над Ростовской областью;
шесть — над территорией Республики Крым;
два — над Орловской областью;
два — над Тульской областью;
один — над Белгородской областью.