ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника над шестью регионами России

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.

В частности, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены в акватории Азовского моря. Ещё три были сбиты в акватории Чёрного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.

В том числе еще уничтожены:

24 летательных аппарата без экипажа — в небе над Брянской областью;

12 — над Ростовской областью;

шесть — над территорией Республики Крым;

два — над Орловской областью;

два — над Тульской областью;

один — над Белгородской областью.