ПВО за вечер субботы уничтожила 40 беспилотников ВСУ над регионами России
Минобороны: Украина за 3 часа выпустила по России сорок беспилотников
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В субботу, 19 июля, в вечернее время украинские военные запустили сорок беспилотных летательных аппаратов в сторону России. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.
В министерстве сообщили, что в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотные летательные аппараты в шести субъектах Российской Федерации.
Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 21 — было уничтожено в Брянской области, девять — в Калужской области, четыре — в Московском регионе, два — в Курской области, по одному — в Тульской и Белгородской областях.
Кроме того, еще два вражеских беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в воздушном пространстве над Чёрным морем.
Ранее, 19 июля, Собянин также сообщил, что в Москве отразили атаку БПЛА, обломки беспилотника упали на город.