ПВО за вечер субботы уничтожила 40 беспилотников ВСУ над регионами России

В субботу, 19 июля, в вечернее время украинские военные запустили сорок беспилотных летательных аппаратов в сторону России. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

В министерстве сообщили, что в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотные летательные аппараты в шести субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 21 — было уничтожено в Брянской области, девять — в Калужской области, четыре — в Московском регионе, два — в Курской области, по одному — в Тульской и Белгородской областях.

Кроме того, еще два вражеских беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Ранее, 19 июля, Собянин также сообщил, что в Москве отразили атаку БПЛА, обломки беспилотника упали на город.