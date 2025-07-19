Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке беспилотника

Сергей Собянин, градоначальник Москвы, проинформировал общественность об отражении очередной атаки, произведенной с использованием беспилотного летательного аппарата.

В настоящее время на месте, где были обнаружены обломки очередного сбитого дрона, активно действуют сотрудники специализированных экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасности.

Немногим ранее, 19 июля, Собянин сообщал о ликвидации украинского БПЛА на подлете к Москве.