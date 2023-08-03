Рабочий погиб на цементном заводе в Коломне, по данному факту проводится доследственная проверка, передает ГСУ СКР по Подмосковью. Мужчине было 59 лет.

По данным ведомства, рабочий хотел проверить, в каком состоянии находятся крышки люка цистерны машины, перевозящей цемент. С этой целью он забрался на самый вверх цистерны.

Когда мужчина находился наверху, из-за давления крышка люка резко открылась. В результате рабочий получил травму головы и скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Специалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидца. Планируется провести необходимые экспертизы.