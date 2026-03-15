«Работают экстренные службы». Собянин сообщил об уничтожении 65-го дрона на подлете к столице

Количество дронов, уничтоженных на подступах к Москве, достигло 65. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в настоящий момент на местах падения обломков работают оперативные группы экстренных служб. Утром 14 марта киевский режим предпринял массированную воздушную атаку на мегаполис. Для отражения нападения были задействованы все необходимые силы противовоздушной обороны.

В связи с угрозой для гражданской авиации на короткое время вводились ограничения на работу столичных аэропортов. Воздушные гавани «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимали и не отправляли рейсы. Позже «Домодедово» и «Жуковский» вернулись к штатному режиму функционирования.

Ранее сообщалось о том, что почти 50 БПЛА сбили за полдня в небе над Московским регионом.