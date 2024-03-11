Ракетный удар уничтожил сотрудников ССО Украины в Одесской области

Сотрудники Сил специальных операций Украины (ССОУ) и операторы безэкипажных катеров были поражены ракетным ударом, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Военнослужащие 73-го морского центра ССО Украины погибли после ракетного удара в Одесской области. По некоторым данным, произошло это еще в ночь с 10 на 11 марта.

«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — сказал собеседник агентства.

Недавно глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что по Одесской области нанесли ракетный удар. По ее данным, повреждения получили инфраструктурный объект и административные здания, а также здание коммунального учреждения.

Ранее сообщалось о возможной гибели солдат НАТО на Украине вместе с комплексом Patriot. Такую информацию распространили в СМИ.