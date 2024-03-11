В результате успешного удара, проведенного вооруженными силами Российской Федерации на украинской территории, по заявлению бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, более 30 военнослужащих НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя зенитно-ракетными комплексами Patriot. Об этом пишет МК.

Крапивник в беседе с журналистами отметил, что установку могли обслуживать немецкие и британские военные. По его словам, для нормального функционирования американского зенитно-ракетного комплекса требуется около 20-30 человек.

Ранее из Польши поступали заявления о наличии солдат НАТО на украинской территории, а также подтверждения из России о наличии информации о присутствии натовских военнослужащих.

Представители НАТО пока никак не комментировали данное заявление, однако аналитики отмечают, что подобные инциденты могут усугубить напряженность между Россией и Западом, вызвав новые волнения в регионе и усилив угрозу разрастания конфликта.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.