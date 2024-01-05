Ранее судимый житель Тулы устроил взрыв в доме при сборке гранаты

Пятидесятилетний житель Тулы получил серьезную травму руки при сборке гранаты у себя в квартире. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что в настоящее время он госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти, врачи ведут борьбу за сохранность кисти.

Отмечается, что органы правопорядка выясняют причины приобретения гранаты.

Уточняется, что в начале 90-х годов прошлого века он был судим за захват заложников.