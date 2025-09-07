Раненый мужчина, пожары и сбитые беспилотники: раскрыты детали ночной атаки на Воронежской области

В одном из районов Воронежской области силы противовоздушной обороны осуществили перехват и ликвидацию группы беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, в результате инцидента от падения фрагментов одного из дронов получил ранения местный житель.

Пострадавшему немедленно была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, падение обломков повредило кровлю и оконные конструкции частного жилого дома, а также спровоцировало возгорание на территории приусадебного хозяйства. На месте происшествия оперативно работают все экстренные службы.

Несмотря на то, что в Лискинском и Россошанском районах режим непосредственной угрозы авиаудара был снят, на всей территории региона продолжает действовать общий режим повышенной опасности.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили над регионами России 31 украинский дрон.