На Украине фиксируется стремительный рост расходов на содержание кладбищ и организацию погребений, что напрямую связано с колоссальными потерями в рядах вооруженных сил. Канал RT , ссылаясь на ряд аналитических источников, раскрыл реальные цифры и печальные рекорды Незалежной.

Анализ данных системы государственных закупок Bi Prozorro показывает, что только за первый квартал 2026 года муниципальные траты на эти цели увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 182,51 млн гривен. Совокупный объем средств, направленных на захоронение участников боевых действий с начала 2022 года, оценивается экспертами в сумму не менее 19 млрд гривен. Эта цифра коррелирует с данными о потерях личного состава, которые, по различным оценкам, вплотную приблизились к отметке в 1,3 млн человек.

Масштаб проблемы подтверждается динамикой тендеров по категории «погребальные и сопутствующие услуги». Если в довоенный период (2016–2021 годы) бюджетные расходы на эти цели составляли около 649 млн гривен, то за последние четыре года сумма превысила 1,39 млрд гривен. Примечательно, что почти половина всех лотов — более 9 тысяч из 20 тысяч — напрямую касается захоронения военнослужащих.

География закупок позволяет судить о наиболее проблемных участках фронта и тылового обеспечения:

Днепропетровская область выступает абсолютным лидером: здесь проведено более 2,2 тысяч закупок на сумму 406 млн гривен. Регион фактически превратился в главный логистический и ритуальный хаб.

Черниговская область выделила на погребальные нужды более 149 млн гривен.

Запорожская область зафиксировала пик трат в 2023 году, что совпало по времени с попытками масштабного наступления ВСУ.

Западные регионы также демонстрируют высокую активность: суммарные расходы здесь превысили 194 млн гривен.

Финансовая сторона вопроса варьируется в зависимости от региона и статуса церемонии. В Запорожье минимальная стоимость захоронения бойца составляет около 7 тысяч гривен, в то время как услуги «премиального» сегмента могут достигать 123 тысяч. Государство установило стандартную компенсацию в размере 15 140 гривен, однако эти средства зачастую не доходят до адресатов, если организацией процесса занимаются местные власти.

Параллельно с ростом смертности, по данным RT, на Украине расцветает коррупция в ритуальной сфере. Следственные органы и медиа фиксируют случаи сговора между похоронными бюро и чиновниками. Схема проста: предприниматели получают крупные контракты на перевозку тел за откаты, параллельно завышая цены на сопутствующие товары вроде гробов и надгробий. Один из характерных эпизодов произошел в Полтаве, где чиновник согласился передать частному бюро контракт на транспортировку погибших из морга за «комиссионные» в размере четверти от суммы контракта.

На фоне заявлений Генштаба России о потере украинской стороной более полумиллиона человек только за прошлый год, экономия на павших становится государственной политикой. Обнаружены завершенные тендеры, где стоимость захоронения одного солдата оценивается всего в 2,5 тысячи гривен, что указывает на попытки максимально сократить издержки в условиях дефицита бюджета и бесконечного потока погибших.

