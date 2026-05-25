«Мечтайте сегодня, а завтра мы выиграем»: «Спартак» обнародовал речь Карседо перед победой в Кубке России
Карседо до матча заявил игрокам «Спартака» о победе над «Краснодаром»
Фото: [ФК «Спартак»]
Красно-белые впервые за долгое время взяли Кубок страны, но мало кто знает, что исход финала был предрешен еще на предматчевой установке. «Спартак» рассекретил речь главного тренера Хуана Карлоса Карседо в раздевалке. Испанский наставник, сверля игроков глазами, велел им визуализировать победу и пообещал, что завтра стадион станет красно-белым. Пророчество сбылось. Об этом сообщает «Чемпионат».
Московский клуб опубликовал взрывное видео накануне решающей битвы с «Краснодаром». Основной твит Карседо был прост: это самый важный матч сезона, потому что все остальные команды мечтают оказаться на их месте. Коуч напомнил игрокам, что по пути к финалу они уже прошли «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА — и каждую ту игру можно считать отдельным финалом.
Самое главное, по мнению Карседо, — позитивное мышление и визуализация. Испанец честно признался, что верит в победу, и потребовал того же от подопечных. Он обратил внимание, что «Лужники» или «ВТБ Арена» (стадион финала) заполнится красно-белыми болельщиками, и это станет их двенадцатым игроком.
Ранее были названы клубы, которые хотят подписать Александра Кокорина.