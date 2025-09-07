Раскрыты детали ночной атаки дрона на НПЗ в Краснодарском крае
На НПЗ в Краснодарском крае упали обломки беспилотника
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Северском районе Краснодарского края, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.
По данным регионального оперативного штаба, падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию на одной из технологических установок предприятия.
Возникший пожар, по официальной информации, был оперативно локализован и ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания составила несколько квадратных метров.
На текущий момент сообщений о пострадавших в результате данного инцидента не поступало. Для оценки последствий и обстановки на месте продолжают работу сотрудники всех экстренных служб.
