Раскрыты детали ночной атаки дрона на НПЗ в Краснодарском крае

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Северском районе Краснодарского края, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

По данным регионального оперативного штаба, падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию на одной из технологических установок предприятия.

Возникший пожар, по официальной информации, был оперативно локализован и ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания составила несколько квадратных метров.

На текущий момент сообщений о пострадавших в результате данного инцидента не поступало. Для оценки последствий и обстановки на месте продолжают работу сотрудники всех экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что обломки беспилотников упали в Геленджике и вызвали пожар.