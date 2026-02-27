Расправа за долги: в Кузбассе убита семья предпринимателя и его жена-педагог

В Прокопьевске Кемеровской области расследуют жестокое двойное убийство. Жертвами преступников стали 60-летний местный предприниматель и его 56-летняя супруга, работавшая учителем иностранного языка в одной из городских школ. Об этом 27 февраля сообщает портал NGS42 со ссылкой на источник в правоохранительных органах .

По предварительным данным, тела обнаружили в частном доме спустя несколько дней после расправы. Картина преступления шокирует даже видавших виды оперативников: женщина лежала в кровати в спальне с множественными ножевыми ранениями, а её мужа убили выстрелами на первом этаже .

Следователи рассматривают несколько версий, главная из которых связана с бизнесом и финансовыми обязательствами убитого. По данным источника, мотивом мог стать крупный долг предпринимателя. Его супруга не имела отношения к коммерческой деятельности и, предположительно, стала случайной жертвой .

Преступникам удалось скрыться, сейчас их активно разыскивает полиция. В Следственном комитете по Кемеровской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но от подробных комментариев пока воздерживаются . На месте трагедии продолжают работать криминалисты.