Различные меры соцподдержки доступны военнослужащим, которые заключают контракт от Подмосковья

Из федеральных льгот доступны единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 миллионов рублей, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 миллиона рублей.

Также можно рассчитывать на льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы по потребительскому кредиту, в том числе ипотечному. Кроме того, факт военной службы и участия в СВО учитывается при поступлении в вузы — он рассматривается как индивидуальное достижение гражданина.

Из числа региональных мер поддержки — единовременная выплата, льготы при ранении, право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование. Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего в размере 3 миллионов рублей, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.