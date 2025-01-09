Различные меры соцподдержки доступны военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья

Федеральные и региональные меры социальной поддержки и различные виды льгот доступны военнослужащим, которые заключат контракт от Московской области.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тыс. руб., единовременная выплата при получении ранения в размере до четырех млн руб., ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы.

Также военнослужащие могут получить страховые выплаты, бесплатную медицинскую помощь, льготы в сфере ЖКХ, налоговые льготы, кредитные каникулы.

Студенты, участвующие в СВО, могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места. Кроме того, они могут быть зачислены в вузы в рамках отдельной квоты.

В числе региональных мер поддержки — единовременная выплата, выплаты и бесплатная реабилитация в центре «Ясенки» в случае ранения. В Подмосковье участник СВО может бесплатно учиться в вузах, использовать отпуск в удобное время, бесплатно получить услугу зубопротезирования. Ветераны боевых действий могут бесплатно ездить в общественном транспорте, получить компенсацию за жилое помещение и капремонт, льготы на транспортный налог.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду.

Члены семей участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, предоставление путевки в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.