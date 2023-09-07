Разведка Корпуса стражей исламской революции раскрыла проамериканскую группировку
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Разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции пресекла деятельность проамериканской группировки, говорится в заявлении ведомства.
Члены сети занимались подготовкой активисток для противоправной деятельности как в самом Иране, так и за его пределами. Они должны были организовать беспорядки в стране.
Как сообщается, группировка получала финансирование от Госдепа США и американской неправительственной организации Freedom House.
Детали о численности группировки и ее конкретных планах не сообщаются.