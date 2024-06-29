Развожаев: при ракетной атаке ВСУ на Севастополь в Балаклаве ранены три мирных жителя

Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлялась ракетная опасность. После чего местные власти проинформировали жителей и отдыхающих, что в небе над городом по вражеским воздушным целям работает ПВО.

И только что губернатор города Михаил Развожаев в своем аккаунте в соцсетях написал, что в ходе украинской ракетной атаки на город, пострадали, согласно предварительно полученной информации, три человека. Осколки сбитых ракет упали недалеко от Балаклавы.

«По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — сообщил Развожаев.

Он добавил, что помимо Балаклавы, где осколками упавших суббоеприпасов была повреждена кровля частного дома, две вражеские воздушные цели ликвидированы над акваторией Черного моря на юге Севастополя.

«В районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов», — добавил Развожаев.

Горожан и гостей Севастополя власти призвали ни в коем случае не подходить к упавшим суббоеприпасам и осколкам. О всех найденных снаряда сразу сообщать экстренным службам по номеру 112.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.