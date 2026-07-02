Дальневосточные рыбаки устроили настоящий ценовой обвал для всей страны

В первом полугодии 2026 года стоимость кеты и нерки на оптовом рынке Дальнего Востока заметно снизилась, что стало следствием старта активного сезона вылова лососевых, пишет РИА Новости.

Динамика оптовых цен

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), стоимость килограмма кеты сократилась на 10%, достигнув отметки в 450 ₽. Цена на нерку уменьшилась на 5%, составив 750₽ за килограмм. Эксперты связывают такую коррекцию с началом лососевой путины, которая стартовала 20 мая.

Особенности лососевого сезона

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что в начале летнего периода стоимость рыбы традиционно держится на высоких уровнях, после чего происходит постепенная адаптация цен к объемам вылова. Обычно стабилизация рынка наблюдается к сентябрю, а дальнейшее снижение цен начинается с января. Активная фаза добычи рыбы ожидается в период с середины июля по середину августа, а завершится путина в конце октября.

Прогнозы отраслевых специалистов

Согласно оценкам ученых, общий объем вылова лососей на Дальнем Востоке в 2026 году составит 227 тысяч тонн, что на 33% меньше итоговых показателей прошлого года. Ожидается, что добыча горбуши достигнет 107 тысяч тонн, а нерки — 38 тысяч тонн. При этом прогнозируется рост вылова кеты на 18% до уровня 71 тысячи тонн, а кижуча — на 11,7% до 11 тысяч тонн.